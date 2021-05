Napoli, Insigne aggancia Ferrario a 396 presenze: "Gli auguro di vincere lo scudetto"

396 presenze con la maglia del Napoli per Lorenzo Insigne, che ha agganciato in questa particolare graduatoria Moreno Ferrario al quarto posto. Domenica il capitano azzurro si lancerà all’inseguimento di Juliano a quota 505 sul gradino più basso del podio, oggi proprio Ferrario ne parla al Corriere dello Sport: “Sono contento che sia toccato a Insigne, da capitano e da napoletano. Più che essere ricordato per i numeri - spiega al quotidiano romano - m’interessa aver giocato undici anni in A col Napoli, vincendo anche uno scudetto. Auguro a Insigne di vincere com’è accaduto a me”.