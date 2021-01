Napoli, Insigne butta via i supplementari: Gattuso guarda già avanti

Le lacrime di Lorenzo Insigne a fine partita fotografano l'enorme delusione del Napoli per la sconfitta in Supercoppa. Il primo trofeo stagionale va alla Juventus, cinica nell'approfittare con Ronaldo di un rimpallo in area su Bakayoko, dopo essersi fatta preferire per un maggiore controllo del campo, ma senza costruire palle gol e confermando - nonostante una formazione più equilibrata a centrocampo e con la spinta di un ritrovato Cuadrado a destra - tutto sommato anche a Reggio Emilia le difficoltà di questa stagione.

Il Napoli invece offre una prova tutt'altro che esaltante, con poca qualità in mediana senza Fabian e penalizzato nelle tipiche combinazioni strette sugli esterni e nelle imbucate centrali da un terreno di gioco in condizioni disastrose (dopo le critiche di De Zerbi dei giorni scorsi nel post arrivano anche quelle di Ronaldo e soprattutto di Gattuso). Azzurri dunque che, faticando da dietro, soffocano sulla pressione bianconera, anche se in qualche modo costruiscono le occasioni migliori: il colpo di testa di Lozano a botta sicura è l'unica palla gol delle due squadre nel primo tempo, ma Szczęsny salva i suoi così e si ripete d'istinto allo scadere mettendo la firma sul trofeo.

A 10' dalla fine però la chance più grande: rigore procuratore da Mertens (ancora non al 100% ed in campo con anti-infiammatori), ma Insigne fallisce il rigore e la possibilità di allungare la partita. Terzo errore dal dischetto (su quattro complessivi) contro la Juventus ed ora - guardando anche ai precedenti - l'obiettivo di Gattuso e della squadra sarà recuperarlo mentalmente per il campionato già dalla partita contro il Verona: "Non deve sentire la responsabilità - l'invito di Gattuso in conferenza stampa -, i rigori si calciano e li sbagliava anche Maradona. Fa male vederlo piangere, lui ha la maglia del Napoli cucita addosso, ma ora bisogna ricaricare le pile perché non abbiamo perso contro scappati di casa ma contro chi vince da 9 anni".