Napoli-Inter 1-0 al 45': il vantaggio azzurro è un regalo firmato Handanovic e De Vrij

Un clamoroso autogol firmato Handanovic e De Vrij, regala il vantaggio al Napoli e un primo tempo avanti contro l'Inter. Una gara divisa in due, iniziata tra attese e studio. Al diciassettesimo di gara, Fabian Ruiz conclude con un piattone da fuori e Handanovic blocca centrale. L'inizio della gara del Maradona è tutto qui. Attesa, graffi ma nessun morso, i denti non affondano. Il Napoli piumato e l'Inter che vede lo Scudetto avvicinarsi e intanto progetta la Superlega, iniziano senza colpi violenti. Lo fanno con l'argenteria migliore in campo perché al netto dei dettagli, Darmian per Perisic, Meret per Ospina, Gattuso e Conte mettono in campo le formazioni che nelle loro teste sono quelle 'tipo'. La prima mezz'ora scivola via senza ulteriori sussulti, poi suona la sveglia Lukaku: Brozovic va al tiro da fuori area, in traiettoria c'è il belga che devia col destro e manda il pallone a sbattere sul legno: al trentesimo un sobbalzo, un'emozione. Ma ben poco spettacolo.

La papera di Handanovic Al trentaseiesimo, poi, la clamorosa papera di Handanovic. Dalla sinistra si inserisce Insigne, cross basso e tuffo sereno dello sloveno. Solo che non blocca perché impatta con De Vrij che rincula verso la propria porta. Il portiere non trattiene e di fatto spinge la palla alle sue spalle per il clamoroso vantaggio Napoli: il concorso di colpa con l'olandese è duplice. La gara s'accende, pochi istanti dopo un triplice rimpallo in area porta l'Inter a un passo dal pareggio. Eriksen batte un calcio di punizione teso in area, Lukaku devia in qualche modo e spedisce ancora su un legno: stavolta è palo. Ma la gara è viva.