Napoli-Kepa, l'ok definitivo nel weekend: affare col Chelsea impostato, si lavora ai dettagli

Il Napoli ha scelto Kepa Arrizabalaga in porta. I contatti con il Chelsea sono costanti, al fine di definire nel dettaglio (bonus su traguardi personali e di squadra) un affare già impostato sulla base del prestito secco. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui l'estremo difensore basco potrebbe arrivare già nel fine settimana, per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti con la settimana-tipo prima del debutto con l'Hellas Verona. Chi si occupa della trattativa - si legge - è ben fiducioso che tutto si risolva presto e che il Chelsea si accollerà due terzi, ma anche qualcosina in più, dell'ingaggio da 9 milioni di euro dell'ex Athletic di Bilbao.