Napoli-Koulibaly, né rinnovo né addio: salgono le quotazioni di una permanenza in scadenza

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Ad un anno dalla scadenza del contratto, il Napoli preferirebbe due strade: rinnovo o addio immediato. Invece c'è un terzo scenario che prende sempre più corpo. Considerando che Aurelio De Laurentiis chiede circa 40 milioni di euro per cederlo, piste come il Barcellona vanno scartate.

Le altre piste

Resterebbe la Premier League, ma Chelsea e Tottenham - i due club interessati - preferirebbero andare su profili più giovani. Per questo sono in netto rialzo le quotazioni di una permanenza in scadenza. Il difensore senegalese, tra l'altro, avrebbe rifiutato una prima proposta da 4,5 milioni d'euro a stagione più bonus per il prolungamento. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.