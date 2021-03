Napoli, l'emergenza è finita: Gattuso col Bologna senza alcun margine d'errore

Il disastroso finale col Sassuolo, dopo comunque una prestazione scadente, ha cancellato quanto di buono fatto col Benevento ed ora il Napoli sembra di nuovo all'ultima spiaggia. La squadra di Gattuso è chiamata a superare il Bologna al Maradona (dove gli azzurri sono reduci da quattro vittorie di fila in campionato con 0 gol subiti) per evitare di perdere ulteriore terreno dal quarto posto Champions - unico obiettivo rimasto a questo punto - ed uscire dai giochi addirittura prima del trittico terribile con Milan, Juve e Roma.

L'emergenza è rientrata. Restano ai box solo Lozano e Petagna perché Gattuso ha ritrovato da giorni anche Ospina (che dovrebbe partire titolare), Osimhen e Manolas (già protagonista in negativo nel finale a Reggio Emilia) ma con Koulibaly, che rientra dalla squalifica, potrebbe essere riconfermato Rrahmani, tra i migliori nelle ultime gare, con Di Lorenzo a destra ed una nuova chance da titolare al ritrovato Ghoulam. In mezzo al campo si va verso la coppia Demme-Fabian, con Bakayoko accantonato dopo l'erroraccio di gestione al 93' col Sassuolo. In attacco, come detto, rientra Osimhen, ma sarà un'arma per il finale di partita: Gattuso partirà con Mertens, supportato da Politano, Zielinski e Lozano. Il tecnico può comunque contare nuovamente su due centravanti, come non accadeva proprio da Bologna. Un girone fa, nella sfida decisa proprio da un go da Osimhen, prima della pausa per le nazionali che gli costò l'infortunio alla spalla ed il Covid in patria per un calvario che sembra finalmente finito.