Napoli, McTominay out dall'amichevole: lieve affaticamento per lo scozzese

Scott McTominay non è in campo il Napoli che in questi minuti sta affrontando l’Arezzo in amichevole, primo test nel ritiro dei campioni d’Italia a Dimaro.

Lo scozzese, che ha saltato il doppio allenamento (sia mattina sia pomeriggio) di ieri, è fuori dai giocatori a disposizione di Antonio Conte a causa, fa sapere il portale specializzato del nostro gruppo TuttoNapoli, di una “normale gestione per un lieve affaticamento”.

Nulla di preoccupante, come prevedibile visto il periodo di preparazione fisica. Out fra gli altri anche Giovanni Simeone, per quanto in questo caso la cessione si possa spiegare con possibili sviluppi in sede di calciomercato.