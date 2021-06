Napoli, le eliminazioni europee in soccorso di Spalletti: tre azzurri subito a Dimaro

vedi letture

Luciano Spalletti non vede l'ora di iniziare a lavorare col gruppo al completo e nel primo ritiro a Dimaro, dal 15 al 25 luglio, dovrà accontentarsi più o meno di avere metà della rosa a disposizione. Inizialmente saranno aggregati tanti giovani, oltre agli elementi di ritorno dai prestiti che verranno valutati, ma le prime eliminazioni dagli Europei possono favorire i primissimi giorni di lavoro del nuovo tecnico del Napoli.

Tra le delusioni infatti c'è la Polonia, finita ultima in un girone che sembrava più che agevole, e che quindi ha già mandato in vacanza Piotr Zielinski, tra i pochi a salvarsi dopo tre gare molto sofferte. L'ex Empoli, che con ogni probabilità ricoprirà il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 di Spalletti, sarà così dal primo giorno a Dimaro agli ordini di Luciano Spalletti. Stesso discorso per la Slovacchia, nello stesso girone, che però libera un giocatore che dopo una stagione ai margini non s'è visto neanche in nazionale, se non per 45' d'impiego ad eliminazione ormai già definita: si tratta di Stanislav Lobotka, classe '94 che Spalletti apprezzava già negli anni dell'Inter e che proverà a rivalutare, considerando che non ha grande mercato dopo oltre una stagione in panchina con Gattuso che lo vedeva solo play, ruolo non previsto nel 4-2-3-1. Non c'erano invece molte aspettative sulla Macedonia di Elmas, che ha salutato senza neanche un punto dopo una storica qualificazione: l'azzurro non ha brillato, in un contesto difficile, girovagando però tra vari ruoli senza quella precisa collocazione tattica che Spalletti finalmente proverà a trovargli.