Napoli, Lukaku è sempre il primo nome per l'attacco: Dovbyk e Gimenez le alternative

AAA prima punta cercasi. Con la partenza di Victor Osimhen resta scoperto lo slot del centravanti in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis però non vuole farsi cogliere impreparato ed è pronto a rigelare a mister Antonio Conte un giocatore che possa garantire un certo numero di gol e soprattutto una presenza costante all’interno dell’area di rigore avversaria. Il nome più gettonato sembra proprio essere Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea appena rientrato alla corte di Maresca dopo la stagione passata alla Roma in prestito. Il belga è la soluzione più gradita per il nuovo allenatore che ha già guidato Big Rom all’Inter.

Le statistiche di Lukaku

Perno centrale dell’attacco di José Mourinho prima e di Daniele De Rossi poi Lukaku è stato impiegato nel corso della stagione in 47 occasioni fra campionato, Coppa Italia ed Europa League arrivando a segnare 21 reti e realizzando anche quattro assist. Un bottino importante per un attaccante abituato a fare la differenza quando ci si trova nella metà campo avversaria e un obiettivo possibile per la formazione partenopea.

Due le alternative

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, qualora non dovesse andare in porto la trattativa con il Chelsea per Lukaku, il Napoli potrebbe pensare anche ad Artem Dovbyk, legato con una clausola da 40 milioni con il Girona, e a Santiago Gimenez del Feyenoord il cui prezzo si aggira sempre su cifre simili.