Napoli, Mazzocchi: "Calzona ha saputo darci tantissimi concetti in poco tempo"

Il terzino del Napoli Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di 'Sky' nel pre-partita della sfida contro il Barcellona, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

L'ex terzino della Salernitana non è nel primo undici scelto dal nuovo allenatore dei partenopei: "Calzona - ha detto Mazzocchi - ha saputo darci tantissimi concetti in poco tempo, noi ora dobbiamo metterli in campo e ritrovare compattezza. Questa è una di quelle partite che in questo momento ci serviva giocare per la sua importanza".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Questa è una squadra abituata a prendersi le sue responsabilità, noi facciamo tutto per i nostri tifosi perché se lo meritano".

Napoli-Barcellona, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Mario Rui, Traorè, Simeone, Lindstrom, Mazzocchi, Ostigard, Raspadori. Allenatore: Francesco Calzona.

Barcellona (4-3-3) - Ter Stegen, Koundé, Araujo, Martinez, Joao Cancelo; de Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri. A disposizione: Inaki Pena, Astralaga, Raphinha, Joao Felix, Oriol Romeu, Roque, Sergo Roberto, Casado, Lopez, Cubarsi, Guiu, Fort. Allenatore: Xavi Hernandez.

CLICCA QUI per la diretta testuale del match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.