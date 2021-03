Napoli, oggi inizia la preparazione verso il Milan: Gattuso recupera un altro pilastro

Dopo due giorni di riposo, fondamentali secondo Gattuso dopo un infinito ed estenuante tour de force che ha visto il Napoli giocare più di tutti da gennaio, oggi riapre il centro tecnico di Castel Volturno. Il tecnico intende sfruttare la settimana tipo per poter lavorare finalmente dal punto di vista tattico, sia collettivamente che di reparto, e calibrare la condizione anche in considerazione di ogni elemento, alcuni arrivati al limite nell'ultimo match col Bologna. Notizie positive sono attese per quanto riguarda Hirving Lozano, fermo da circa un mese per la distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro per lo sforzo nel finale contro la Juventus.

Autore di 13 gol e 4 assist, tenendo a galla quasi da solo la sua squadra nel momento di maggiore difficoltà, l'attaccante messicano già la scorsa settimana ha svolto lavoro personalizzato sul campo ed oggi verranno rivalutate le sue condizioni per pianificare il ritorno - al massimo in un paio di giorni - ad un parziale lavoro col gruppo. L'obiettivo è averlo a disposizione per la sfida al Milan, almeno nel gruppo dei convocati e pronto eventualmente a subentrare nel finale. Un modo per restituire a Gattuso un'altra arma per poter fare la differenza anche a gara in corso e rappresentare un'alternativa a Politano, spremuto nell'ultimo periodo. L'emergenza è finita, dunque, Gattuso aspetta l'ultimo grande rientro per affrontare al meglio la settimana con Milan, Juventus e Roma che rappresenta l'ultimo treno per la complessa zona Champions.