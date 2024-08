Napoli, Osimhen aspetta ancora le varie pretendenti. Intanto è tornato in gruppo

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere cirdondato da punti interrogativi, col centravanti nigeriano che è corteggiato dal PSG e da diversi club di Premier League come Arsenal e Chelsea ma che ancora resta a tutti gli effetti un giocatore azzurro.

Intanto, racconta TuttoNapoli, il giocatore dopo i piccoli problemi fisici dei giorni scorsi è rientrato a tutti gli effetti in gruppo, allenandosi coi compagni sia questa mattina che nel pomeriggio. Domani il Napoli affronterà in amichevole il Girona in un altro test di alto livello dopo quello col Brest, ma la sua presenza nella distinta sembra alquanto improbabile soprattutto per ragioni di mercato.

Le parole del ds Manna

Ieri l'uomo mercato partenopeo è si è così espresso sulla situazione di Osimhen: "In questi giorni si sono lette e dette tante cose. In questo momento siamo concentrati su quella che è la costruzione di un gruppo squadra. La situazione di Victor per noi è abbastanza chiara: è un giocatore del Napoli, in questo momento un po’ in ritardo di condizione. Stiamo lavorando su quelli che sono i giocatori che dovranno partecipare ai primi impegni ufficiali. Siamo tranquilli, siamo concentrati: la squadra in questo momento viene prima del singolo e quindi andiamo in questa direzione".