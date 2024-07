Napoli, Osimhen assente all'allenamento mattutino: solo terapie per affaticamento muscolare

Quinto giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro-Folgarida. In mattinata Antonio Conte ha guidato una parte squadra sul campo di Carciato nelle prove tattiche, sia sulla fase difensiva che sullo sviluppo e la finalizzazione. Un'altra parte della sua formazione, invece, si è limitata ad un lavoro in palestra.

Grande assente Victor Osimhen. Già nella giornata di ieri il centravanti nigeriano, uno dei nomi più chiacchierati in questa sessione di mercato, si era allenato soltanto in palestra. Oggi, invece, ha svolto solo terapie a causa di un affaticamento muscolare, come comunicato dal club azzurro stesso.

Su Osimhen e la sua probabile uscita sabato in conferenza stampa aveva parlato Antonio Conte: "Su Victor parliamo di un professionista, un eccellente giocatore, un top player, io ci ho parlato e sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente. E' del Napoli, sa benissimo che chi è del Napoli deve lavorare ed avere il giusto atteggiamento anche se c'è questo tipo di accordo che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire. L'ho trovato col sorriso, conta il presente, oggi pomeriggio l'allenamento e l'atteggiamento con me ed i compagni".