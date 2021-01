Napoli, Osimhen perdonato? Il club non l'ha multato per la festa di compleanno in Nigeria

Nessun multa per Victor Osimhen dopo la sua esagerata festa di compleanno in Nigeria e la positività al Covid-19. Questa la notizia diffusa da Sky Sport in merito alla vicenda che in queste ore ha visto protagonista il centravanti ex Lille. La società, dunque, avrebbe deciso di perdonare Osimhen per aver partecipato alla festa a sorpresa senza mascherina e distanziamento. Da capire se è solo questione di tempo o la decisione di non multare il giocatore è definitiva.