Napoli, parte il primo mercato di Spalletti: D'Ambrosio o Emerson Palmieri per la fascia

Spalletti è pronto per iniziare la sua nuova avventura col Napoli. C'è bisogni di maggiori interventi sul mercato per soddisfare il tecnico toscano: sugli esterni bassi c'è stato un contatto con l'agente Pisacane per Danilo D'Ambrosio in scadenza di contratto con l'Inter. Piace anche Emerson Palmieri che al Chelsea sta giocando poco. Entrambi sono già stati allenati da Spalletti. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.