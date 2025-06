Napoli, per la difesa Chalobah è in pole: avviati i contatti con il Chelsea. I dettagli

Sono iniziate in queste settimane le grandi manovre in casa Napoli. Arrivata ad una soluzione la situazione legata alla permanenza di Antonio Conte, la società partenopea è alla ricerca di giocatori che possano far crescere il tasso tecnico della squadra e che possa difendere al meglio lo scudetto conquistato quest'anno oltre a giocare la prossima Champions League. Il primo nome è quello di Kevin De Bruyne, colpo a centrocampo a parametro zero. Il secondo invece sarà in difesa con diversi giocatori che sono al vaglio del ds Manna.

Chalobah in pole per la difesa

Uno dei profili in pole sarebbe Trevoh Chalobah del Chelsea. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore sarebbe la prima scelta della società partenopea per un affare che potrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro. I primi contatti con i Blues sarebbero stati già avviati con il calciatore che attende sviluppi dall'Italia.

Le altre piste poco percorribili

In questi giorni si è parlato molto di Gatti e Beukema per rinforzare il pacchetto arretrato. Le loro piste però risultano difficili da seguire. Per quanto riguarda il difensore rossoblù c’è da registrare la ferma opposizione della società emiliana mentre la situazione del difensore bianconero non è facilmente percorribile.