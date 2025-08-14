Inter, allarme difesa dopo il test col Monza: il primo nome sulla lista è Chalobah

Con il campionato ormai alle porte, l'Inter si trova ad affrontare l'effetto collaterale di un mercato frenetico e dall'esigenza di muoversi in fretta: la difesa. Se l'attacco sembra già a posto, il reparto arretrato resta una priorità, soprattutto dopo le amichevoli che hanno sollevato qualche preoccupazione. Il test col Monza (2-2 e poi vittoria ai rigori dell'Inter) e i due gol subiti da una squadra di Serie B hanno evidenziato delle lacune che non possono essere ignorate, mettendo in allarme mister Chivu e la dirigenza nerazzurra.

Chalobah in pole

L'Inter ha già perso qualche opportunità: il difensore Leoni ha scelto il Liverpool, mentre De Winter ha accettato l'offerta del Milan. Questi fuori-programma, in un mercato tanto ristretto, costringono Marotta e Ausilio a correre ai ripari. Rimangono poco più di due settimane per trovare il rinforzo giusto e nella lista ci sono nomi di peso. Il primo? Trevoh Chalobah del Chelsea, a detta del Corriere dello Sport, è senza dubbio uno dei candidati principali a rinforzare la retroguardia della Beneamata.

Guehi sfuma: farà come Leoni

Va invece verso Liverpool anche Marc Guehi, centrale del Crystal Palace, nelle scorse settimane finito nell'orbita nerazzurra. Sul fronte cessioni, infine, occhio sia a Pavard sia a Bisseck: entrambi restano sul mercato, con il francese in stallo e il Galatasaray che sembra interessato.