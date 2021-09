Napoli, Petagna: "Ero convinto che sarei rimasto. Ora mi giocherò tutte le mie carte"

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è tornato a parlare degli ultimi giorni di mercato con le voci inerenti a un suo possibile passaggio alla Sampdoria che poi non si è concretizzato: "Quando ho segnato al Genoa ero felice e quasi convinto che sarei rimasto a Napoli. Sono certo che me la posso giocare e posso fare bene. Mi gioco le mie carte. Tanta voglia di segnare, giocare e fare gol. Volevo dimostrare di poter giocare in questa squadra e farò di tutto per fare del mio meglio".