Napoli, possibile nuovo confronto Gattuso-De Laurentiis dopo il Parma

vedi letture

Secondo quanto riportato da Il Mattino, i prossimi giorni potrebbero essere nuovamente di confronto tra Gattuso e De Laurentiis in vista della seconda parte della stagione, soprattutto in caso di vittoria contro il Parma. Il rischio altrimenti è che si vada avanti tra punzecchiature e smentite che rischiano di minare il lavoro della squadra. Perché la paura del tecnico non è il contratto, che al massimo lo vedrà libero di accasarsi altrove a giugno, ma che lo spogliatoio risenta di questo clima di incertezza che si è sentito in citt e intorno alla squadra nell'ultima settimana.