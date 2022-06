Napoli, rischio braccio di ferro con Ounas: vuole restare per andare via a parametro zero

Il Napoli ha bisogno di cedere qualche giocatore in esubero prima di tornare sul mercato in entrata e uno dei nomi in ballo è quello di Adam Ounas. L'attaccante ha diversi estimatori, dalla Salernitana al Monza passando per il Torino, ma il suo contratto in scadenza nel 2023 tiene tutti in ansia. Lui al momento non vorrebbe andarsene per aspettare di poter lasciare gli azzurri a parametro zero ed i club interessati non hanno fretta di alzare la posta proprio per questo motivo. Si rischia il braccio di ferro col club di De Laurentiis visto che l'idea è quella di cederlo per far spazio ad un altro esterno mancino come Solbakken o Verde, senza dimenticare il sogno Berardi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.