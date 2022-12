Napoli, Rrahmani e Sirigu lavorano ancora a parte. Le ultime in vista del Villarreal

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri in questo periodo di preparazione affronteranno due amichevoli allo Stadio Maradona: il 17 dicembre contro il Villarreal alle ore 20.30 e il 21 dicembre contro il Lille alle ore 20. Il campionato riprenderà il 4 gennaio con Inter-Napoli in programma a San Siro per la 16esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente lavoro tattico e circuito di forza. Chiusura con partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo e Sirigu personalizzato in palestra.