Napoli, se parte Ospina si pensa a Sirigu come sostituto: Meret sarà titolare

Possibile movimento in porta per il Napoli, che nella prossima stagione non dovrebbe più vedere l'alternanza tra i titolari tra Alex Meret e David Ospina, con l'ex Udinese che guadagnerà i gradi di numero uno. Come riporta la redazione di Kiss Kiss Napoli, il portiere colombiano potrebbe così lasciare la Campania, e la società partenopea starebbe pensando al portiere del Torino Salvatore Sirigu come possibile sostituto. L'alternativa resta il portiere del Parma, Luigi Sepe, per cui sarebbe un ritorno.