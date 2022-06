Napoli, Spalletti aveva chiesto le conferme di Koulibaly, Mertens e Ospina: potrebbero partire tutti

vedi letture

Luciano Spalletti , tecnico del Napoli, aveva chiesto a mezza voce, senza proclami la conferma di Koulibaly, Mertens e Ospina. Al momento, però, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le possibilità che il portiere e l’attaccante, entrambi in scadenza, possano rinnovare appaiono abbastanza basse. E anche sul fronte Koulibaly non ci pare sia mai entrata nel vivo una vera e propria trattativa per prolungare il contratto del senegalese