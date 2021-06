Napoli, su Ounas c'è la Sampdoria ma l'algerino vuole convincere Spalletti

Non appena comincerà ufficialmente la sua esperienza al Napoli, Luciano Spalletti valuterà diversi calciatori. Una mossa importante anche in chiave mercato, per capire chi dovrà andare via e come rimpiazzarlo eventualmente. Uno di quelli che vorrebbe convincere il tecnico di Certaldo è Adam Ounas, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport. L'esterno algerino ha il contratto in scadenza da un anno, Sampdoria e Olympiacos sono interessati a lui, che però ha messo tutto in stand-by per provare a rilanciarsi al Napoli.