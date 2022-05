Napoli su Pjanic? Spalletti frena: "E' fenomenale, ma Lobotka ci fa dormire sonni tranquilli"

Dalla Spagna hanno lanciato la notizia di un interessamento del Napoli per Miralem Pjanic. Del centrocampista di proprietà del Barcellona ha parlato in conferenza stampa anche Luciano Spalletti, con cui ha lavorato negli anni di Roma: "Il calciatore è fenomenale, sa giocare corto, lungo, mette la palla a 40 metri con i giri contati, batte la punizione e pure su quello bisogna starci attenti in una rosa, puoi preparare tutti gli schemi che vuoi ma se non batti bene è inutile che ti danni a trovare la soluzione. Lui è uno di livello, ma noi lì abbiamo uno che ci fa dormire sonni tranquilli, Lobotka è un po' quel giocatore lì, vede meno lungo, ha meno gittata, ma come gestione palla è impressionante, da lì partono molte cose, se ti offuscano lì la squadra ne risente tutta, ma lui ha soluzione per uscire da qualsiasi aggressione".

