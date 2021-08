Napoli, Tutino potrebbe salutare nelle prossime ore. Il ds del Parma è in città

Si avvicina sempre di più al Parma Gennaro Tutino, attaccante del Napoli e primo obiettivo per rinforzare l'attacco crociato. Come riporta il Corriere dello Sport, il ds del Parma Mauro Pederzoli sarebbe a Napoli proprio con l'obiettivo di chiudere l'attaccante. Dopo l'incontro di ieri, il Parma proverà a chiudere nelle prossime ore, con l'affare che potrebbe andare in porto per sei milioni.