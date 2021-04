Nicola: "Meritavamo di vincere. La squadra? Non sono robot ma stanno cercando di dimostrando”

Top il pareggio contro il Bologna Davide Nicola, tecnico del Torino ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di ToroChannel: “Peccato per il pareggio. Dispiace ma la squadra c’è, creiamo ma magari sbagliamo qualcosa in copertura come in occasione del vantaggio di Barrow. La prestazione è stata tale che posso dire che meritavamo di vincere noi. I ragazzi mettono voglia, nessuno si risparmia. Non sono robot ma stanno cercando di dimostrando”.