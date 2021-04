"Non si può giocare in quella maniera col Napoli". Rivedi le parole di Serse Cosmi

vedi letture

"Dopo il primo tempo, che è stato il peggiore della mia gestione con errori e per atteggiamento, ero veramente arrabbiato. Non si può giocare contro il Napoli in quella maniera, senza contenuto agonistico. Non avevamo capito che eravamo stati fortunati a riaprirla dopo il 2-0. Dopo il secondo tempo qualche rammarico c'è, avevamo cambiato marcia, forse anche per la stanchezza del Napoli. Se uno fa riferimento al proprio orgoglio, non si dovrebbe mai andare a toccare certi tasti. Però entrare in uno stadio che si chiama Maradona, come calciatore ho il dovere di fare tutto quello che so fare". Così Serse Cosmi, allenatore del Crotone, dopo il ko sul campo del Napoli.

Rivedi le parole di Serse Cosmi