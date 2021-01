Non si sblocca Pinamonti, il Benevento guarda anche altrove: sondaggio per Eder

Il Benevento si guarda intorno per rinforzare l'attacco in questa finestra di calciomercato. Non si sblocca la trattativa con l'Inter per l'arrivo in prestito con diritto di riscatto di Andrea Pinamonti perché Antonio Conte continua a non dare il via libera alla cessione dell'attaccante classe '99. E allora, il club sannita valuta anche altre opzioni: per 'Sky', contatti in corso per Eder, attaccante classe '86 dello Jiangsu Suning.