Non solo Di Maria, la Juventus resta forte su Zaniolo. Sul talento della Roma c'è anche il Milan

Oltre alle valutazioni in corso su Angel Di Maria, la Juventus continua ad avere in Nicolò Zaniolo un obiettivo forte per il prossimo anno. La Roma però, che è alle prese con una trattativa per il rinnovo attualmente senza sbocchi, non intende fare sconti rispetto alla valutazione di 50 milioni di euro cash, dunque senza contropartite tecniche inserite nell'operazione. Anche perché, scrive Tuttosport, i giallorossi si fanno forti anche dell'interesse del Milan per giocatore.