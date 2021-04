Non solo Kean: la Juve sonda il terreno per Aguero. Che chiede 12 milioni di ingaggio

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta che non c'è solo Moise Kean dell'Everton, ora in prestito al Paris Saint-Germain, come obiettivo per l'attacco della Juventus. L'italiano è ora il primo nome ma nelle scorse settimane sarebbe arrivato un sondaggio per Sergio Aguero.

In scadenza L'argentino dirà addio al Manchester City ma ha quasi 33 anni e chiede 12 milioni di ingaggio. Chiaro: è potenzialmente un parametro zero ma il costo dello stipendio è ben al di sopra delle intenzioni della Juventus.