Non solo Musiala: da Chekri a Wirtz, da Demir a Bellingham. Occhio alla classe 2003

Jamal Musiala è l'ultimo esemplare della splendida classe dei minorenni. Dei 2003, quelli che in questo 2021 faranno il grande salto nella maggiore età. Il trequartista del Bayern Monaco ieri è diventato il più giovane marcatore della storia della Champions League con la rete contro la Lazio nell'andata degli ottavi di finale, gara poi finita 1-4. Ma chi sono gli altri?

Tutti (o quasi) in Bundes Il più chiacchierato è senza dubbio Jude Bellingham, strapagato dal Borussia Dortmund dal Birmingham City. Centrocampista centrale, giocatore totale, con lui gioca anche un ragazzo più giovane come il 2004 Youssoufa Moukoko: la punta del BVB è senza dubbio il miglior sedicenne al globo. Sempre in Germania c'è Florian Wirtz, titolare in una squadra importante come il Bayer Leverkusen. Nella vicina Austria c'è un talento chiacchieratissimo, soprattutto in chiave mercato, come il trequartista austriaco del Rapid Vienna, Yusuf Demir.

Da Chekri a Moriba, più i talenti Ajax I talenti classe 2003 che si stanno affacciano anche nelle big tra i pro non mancano. Al Barcellona c'è il centrocampista Ilaix Moriba (già diciottenne), talento purissimo e destinato a ricoprire presto un ruolo da protagonista. Al Lione ancor più in prima pagina c'è il trequartista diciassettenne Ryan Chekri. Immancabili i nomi in casa Ajax: degni di nota, tra chi si sta già affacciando tra i big tra i 2003, ci sono l'esterno mancino Naci Unuvar e il centrale Devyne Rensch.

Quanto talento nel mondo L'Inghilterra sforna talenti interessanti, uno anche in Championship come Harvey Elliott, di proprietà del Liverpool e in prestito al Blackburn. In Portogallo c'è l'esterno mancino dello Sporting, Joelson Fernandes, in Polonia c'è la punta Aleksander Buksa del Wisla Krakow che è già nel mirino delle big. In Sudamerica occhio ai brasiliani Metinho, Kayky e Miguel al Fluminense, più Renyer al Santos, in Argentina la stella più lucente è l'esterno destro Dario Sarmiento. E gli italiani? Ancora nessuno ha esordito tra i pro in Serie A. Solo uno nel campionato italiano ma è belga e ha giocato solo scampoli di gara a Parma come Daan Dierckx.