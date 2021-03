Non solo Musso. La Roma lavora alla pista Gollini dell'Atalanta per il futuro della porta

Nelle scorse ore, spiega il Corriere della Sera nella sua edizione capitolina, il GM della Roma Tiago Pinto ha incontrato l'agente Giuseppe Riso. Uno dei nomi usciti durante il colloquio è quello di Pierluigi Gollini: il portiere dell'Atalanta da tempo è nel mirino dei giallorossi al pari di Musso dell'Udinese. In questa stagione è sembrato un po' meno centrale nel progetto tecnico della Dea e la prossima stagione potrebbe essere quella giusta per tentare il grande salto. E la Roma, in questo senso, potrebbe essere una strada da seguire per il suo futuro.