Nzola out dai convocati per Sampdoria-Spezia. Alla base ci sono motivi disciplinari?

vedi letture

M'Bala Nzola non è stato convocato per Sampdoria-Spezia e secondo cittadellaspezia.com alla base ci sarebbero dei motivi disciplinari. L'attaccante infatti non si sarebbe presentato al Picco per assistere al match contro il Napoli (era squalificato) violando il regolamento interno e il tecnico Vincenzo Italiano avrebbe così deciso di non convocarlo per il derby ligure decisivo per la salvezza.