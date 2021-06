Oggi l'incontro fra Max Allegri e Cherubini: si inizia a costruire il futuro della Juventus

Massimiliano Allegri quest'oggi sarà a Torino per incontrare, per la prima volta dal vivo, la dirigenza della Juventus con l'obiettivo di iniziare a programmare la stagione che sarà. Un incontro già decisivo, quello con l'uomo mercato Federico Cherubini, visto che lo stesso Allegri darà la direzione per il mercato delle prossime settimane. Con alcuni concetti che iniziano ad emergere, come spiega la Gazzetta dello Sport: Chiellini sarà confermato, col rinnovo solo da formalizzare. Alvaro Morata viaggia spedito verso la permanenza, così come buone chance ci sono per Paulo Dybala.

Ad ogni modo queste sono ancora indicazioni, che però saranno probabilmente messe nero su bianco già nell'incontro che andrà in scena nelle prossime ore e di cui vi daremo conto su TMW.