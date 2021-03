Oggi l'inizio di Sanremo, Ibra in conferenza: "Più facile fare gol. Nessun problema con Lukaku"

Nel giorno dell'inizio del Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Quando Amadeus mi ha chiamato ho detto subito sì. Mi ha detto di essere me stesso e di stare tranquillo. Sicuramente è più facile fare gol ma sono in buone mani con Amadeus e Fiorello. Non so cosa mi aspetta ma sono tranquillo e se sbaglierò nessuno potrà giudicarmi. Meglio ancora se farò bene, vorrà dire che avrò già un lavoro quando smetterò di giocare. Sono carico e ci divertiremo".

Cosa ci dice del suo infortunio?

"Sono stato sfortunato, ho riportato una piccola lesione ma posso fare tutto. Il programma del Festival non cambierà".

Perché c'è stata la polemica con LeBron James?

"Il razzismo e la politica sono due cose diverse. Noi atleti uniamo il mondo, la politica lo divide. Tutti sono i benvenuti nel nostro ambiente, non importa da dove vieni e facciamo tutto per riunire la gente. Il mio messaggio? Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare i politici".

Cosa pensa della polemiche che si sono scatenate per la sua presenza a Sanremo?

"Non ci penso, sono un professionista e chi mi conosce lo sa. Quando gioco a calcio sono concentrato solo su quello, voglio aiutare il Milan e dare tanto all'Italia per quello che mi ha dato in questi anni, non solo nel calcio. Ho avuto l'opportunità di essere ospite al Festival, una delle kermesse più importanti in Italia, e ho deciso di partecipare".

Quest'anno si punta al record di ascolti.

"Amadeus mi ha chiamato per questo, vuole polverizzare tutti i record e io sono qui per farlo".

Come vedrebbe la partecipazione di Lukaku al Festival?

"Gli darei il benvenuto, tra me e lui non c'è alcun problema personale, quello che succede in campo rimane in campo. Se vorrà venire gli darò il benvenuto".

Come l'hanno accolta i due interisti Amadeus e Fiorello?

"Senza un milanista non ci sarebbe derby. Mi dicono ogni 5 minuti di essere interisti e oltre a ribadire che sono primi in classifica. I primi sei mesi dell'anno però non potevano dirlo, adesso voglio riprendermi il primo posto".

Come andrà il duetto con Mihajlovic?

"Saliremo sul palco, non so come andrà. Spero che Miha non sappia cantare, almeno saremo allo stesso livello".

Cosa pensa del caso Alex Schwazer?

"Credo che sia una bella persona e spero di conoscerlo".

Si sente un esempio?

"Sto facendo le cose nel migliore dei modi perché voglio mandare un messaggio sul fatto che sia possibile avere successo ovunque. Spero di svolgere un buon lavoro e di essere un esempio ma voglio anche essere me stesso. Tutti sbagliano, è normale, solo così si impara".

Che musica ascolta?

"Un mix, a seconda dell'umore che ho. Ascolto tutto, musica italiana, svedese, pop e house".