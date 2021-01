Oggi Lazio-Roma, Inzaghi fa copia/incolla. Ma in panchina avrà due armi in più a disposizione

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi vuole una risposta forte. Per dare continuità agli ultimi due successi, per accorciare la classifica e ovviamente per l'importanza intrinseca che una partita come il derby contro la Roma si porta dietro. Ma anche per migliorare il proprio personale score contro i giallorossi che parla di 3 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte in 10 partite.

Per farlo, la sua Lazio sarà probabilmente un copia/incolla di quella vista nel successo sul Parma. In porta confermatissimo Pepe Reina (anche a causa dell'indisponibilità di Strakosha), con Luiz Felipe, Acerbi e Radu che andranno a formare la linea difensiva a tre. A centrocampo, con Cataldi out, spazio al trio Milinkovic-Leiva-Luis Alberto con Lazzari e Marusic sulle corsie esterne. Davanti con Ciro Immobile ci sarà ancora Felipe Caicedo per il quale le voci di mercato sembrano sempre più lontane. Capitolo infortunati: le buone notizie riguardano Correa, che ieri si è allenato in gruppo e potrebbe essere un'importante arma a gara in corso, e capitan Lulic. Il capitano biancoceleste non partirà titolare, ma la sua presenza anche solo in panchina dopo tanto tempo sarà importante per tutta la squadra.