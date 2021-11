Olympique Marsiglia-Lazio, stasera la Curva Nord sarà occupata da 10mila bambini

Il Velodrome stasera bollirà di passione: 56 mila spettatori annunciati per la sfida alla Lazio, ma la Curva Nord, chiusa dopo gli incidenti del 30 settembre in occasione della partita con il Galatasaray (32 feriti tra le forze dell’ordine, 5 arresti per lancio di proiettili tra hooligans francesi e turchi), verrà aperta per ospitare circa 10 mila bambini: una iniziativa che ha raccolto il plauso del tecnico Sampaoli.