Ordine avverte: "Italia, non è il caso di fare brindisi. Guardiamo il risultato di Norvegia-Israele"

Il giornalista Franco Ordine ha affrontato un tema estremamente di attualità dopo il 3-0 della Nazionale su Israele. Nel suo commento su Il Giornale, ha analizzato la situazione dell'Italia di Gattuso: "Non è il caso di stappare bottiglie per questo successo [...]. Non è il caso [...] di fare brindisi alla matematica certezza del secondo posto nel girone perché la differenza plastica tra l’Italia e la Norvegia che comanda comodamente la classifica, è scolpita dal risultato ottenuto qualche giorno fa contro lo stesso rivale".

Successivamente il focus si è spostato sui singoli: "Speriamo che il trasferimento non imborghesisca Retegui: in apparenza sembra proprio di no. A dargli una mano nella seconda frazione la presenza di Pio Esposito perché questa formula del doppio centravanti [...] è il valore aggiunto di una Nazionale che non può certo godere di molte altre eccellenze. L’altro punto di forza del ct Rino Gattuso resta quel portierone di Gigio [...]".

Ordine conclude così: "Un portierone e un centravanti: è ancora poco per ambire a raggiungere la Norvegia. E allora la stessa distanza si può indovinare nel futuro immediato degli azzurri che per viaggiare al prossimo mondiale devono passare ancora attraverso i playoff [...]. Molto dipenderà dalla statura dei rivali ma sarà bene affrontare quello snodo con la consapevolezza rimediata ieri sera, nel primo tempo. Senza Gigio, saremmo finiti sotto contro Israele [...]".