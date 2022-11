Osimhen out dalla Nigeria ma nulla di grave. L'attaccante del Napoli ha preferito evitare rischi

Dopo le polemiche relative alle numerose convocazioni ricevute dai calciatori azzurri da parte delle rispettive nazionali africane, ieri la Nigeria ha comunicato che Osimhen non risponderà alla chiamata del c.t. José Peseiro per l’amichevole con il Portogallo. Il sito ufficiale della Federazione si è limitato a dire che Osi ha lasciato il posto all’attaccante della Cremonese Dessers per via di un infortunio, senza specificare quale sia il problema fisico del centravanti del Napoli.

Dopo un po' di apprensione - sottolinea La Gazzetta dello Sport - presto è stato chiaro che non si tratta di nulla di grave, anzi che Osimhen ha preferito evitare di correre rischi con la Nigeria in un momento importante della sua carriera e dell’annata del Napoli. Questo dopo che a causa dell’infortunio rimediato contro il Liverpool il nigeriano era dovuto restare ai box per sei partite (quattro di campionato e due di Champions). Per Osimhen dunque inizieranno le ferie con un po’ di anticipo per poi aggregarsi al gruppo di Spalletti sin dal primo giorno della ripresa degli allenamenti.