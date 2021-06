Paratici al Tottenham: "Trovo un'ottima squadra, sono entusiasta. Spero di portarli in alto"

Ufficializzato ieri come nuovo managing director football del Tottenham, Fabio Paratici parla a Sky Sports UK: “Sono molto felice di aver scelto la Premier League, gli Spurs, il Regno Unito. Per me e per la mia famiglia sarà una grande esperienza, sono entusiasta. Ho sfidato il Tottenham tre anni fa con la Juventus in Champions, sono state due belle partite. So che è un grande club, ha fatto benissimo negli ultimi anni, ha costruito uno stadio fantastico e ha un’ottima squadra, spero di contribuire a scrivere qualcosa di importante nei prossimi alti e di aiutare il club a restare in alto, ma anche a migliorare”.