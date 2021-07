Paratici: "Caso Suarez? C'è dispiacere personale, ma non ha inciso sull'addio alla Juve"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Paratici parla così dell’inchiesta legata all’esame farsa di Luis Suarez: “L’inchiesta su Suarez ha contribuito ad allontanarmi dalla Juventus? No, sono cose che succedono. Ora ci sono accertamenti e indagini in corso che andranno avanti, piano piano le cose si stanno chiarendo e sono tranquillo. Non credo che abbia inciso sul mio addio alla Juve, è un dispiacere personale. Quando hai certi ruoli può capitare, ma ora tutto si sta chiarendo", ha detto l'ex ds della Juve ora al Tottenham.