Paratici: "Non è la classifica a farci fare riflessioni sulla rosa. Ne parleremo con l'allenatore"

Vi siete messi in discussione, ma cosa vi manca? E' una delle domande poste a Fabio Paratici, dirigente della Juventus, dallo studio di 'Sky' nel pre-partita del match contro il Napoli. Questa la sua risposta: "Noi ci mettiamo in discussione e ci siamo sempre messi in discussione, anche quando vincevamo, ogni giorno. Siamo in grado di fare autocritica. Quest'anno non è differente dagli altri perché abbiamo 10 punti in meno. Non è la posizione di classifica che ci fa fare riflessioni sulla rosa. Le abbiamo fatte anche quando vincevamo. Dobbiamo lavorare per migliorarci, come abbiamo fatto ogni anno. Lo vedremo a fine stagione, ne parleremo con l'allenatore".

