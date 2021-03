Paratici più vicino al rinnovo: così a ottobre Agnelli ha ristrutturato tutto il management

Un futuro sempre più bianconero per Fabio Paratici. Il managing director dell'area football della Juventus è in questi giorni più vicino al rinnovo rispetto alle scorse settimane. Contratto in scadenza nell'estate del 2021, la proprietà ha intenzione di confermare l'area tecnica formata da Paratici, Cherubini e Nedved, come raccontato oggi da Tuttomercatoweb.com: per questo la questione rinnovi sta prendendo in questi giorni una direzione che sembra positiva a riguardo.

Cosa ha detto Agnelli a ottobre Nel corso della conferenza stampa dello scorso ottobre, Andrea Agnelli a riguardo del management ha detto. "Fabio ha il contratto in scadenza a giugno, Cherubini ha il contratto in scadenza a giugno. Loro sono responsabili del reparto sportivo e tutti coloro i quali hanno contratti Federali, sono in scadenza a giugno. Con Fabio, Federico e Pavel abbiamo parlato del ciclo a medio termine. Oggi ho nominato Paratici managing director, Cherubini Football director, dovrebbe essere sufficiente a evitare domande. Poi mi sono trovato davanti a casi mediatici che non hanno trovato riscontro: Andrea in dubbio, Andrea in forse, la stampa ha perpetrato questi messaggi. Pavel, Fabio e Federico godono della mia piena fiducia, ognuno di loro mi ha manifestato il benessere di stare in Juventus, nei prossimi mesi saremo le persone che stileranno il piano a medio termine del club per affrontare questo turn-around". Un avvicinamento tra le parti che trova forte conferma proprio nelle indiscrezioni delle ultime ore.