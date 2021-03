Paratici più vicino al rinnovo: da Ronaldo a De Ligt e McKennie, i grandi colpi

Cristiano Ronaldo come grande colpo, come copertina del manifesto del lavoro e dell'operato di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, come raccolto da Tuttomercatoweb.com ora più vicino al rinnovo coi bianconeri. Non solo CR7, preso in sinergia coi sogni di Andrea Agnelli in una calda estate greca. L'anno dopo il grande acquisto della gestione Juventus è stato Matthijs de Ligt, preso dall'Ajax, giustiziere di Champions e poi accolto alla corte della Vecchia Signora. L'ultima estate, poi, viziata dal Covid e dalle problematiche economiche che ha portato la pandemia, è stata quella di Andrea Pirlo ma pure di Arthur e dell'addio di Miralem Pjanic.

L'anticipazione di TMW: Paratici più vicino al rinnovo con la Juventus

Quanti top: da Kulusevski a McKennie Di fatto, da primo in carica, dopo l'addio di Giuseppe Marotta, poi andato all'Inter, Paratici ha preso anche altri top: Danilo dentro e fuori Joao Cancelo, e il rendimento tra Juventus e Manchester City dei due, di fatto, ha soddisfatto tutto. Suona come una beffa invece il rendimento di Moise Kean, direzione Everton, che però alla Juve aveva poco posto. E' arrivato a suon di milioni Dejan Kulusevski dall'Atalanta, a zero ma con contratti pesanti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. L'ultima estate ha portato a Torino Federico Chiesa e riportato Alvaro Morata. Oggi, il riscatto di Weston McKennie. E in futuro, chissà: la proprietà della Juventus ha intenzione di confermare la direzione tecnica e la sensazione è che le parti siano più vicine a un futuro insieme.