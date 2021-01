Parità al termine dei 90 minuti: è 2-2 fra Roma e Spezia, si andrà ai supplementari

Non sono bastati 90 minuti per decretare la vincitrice di Roma-Spezia. Le due formazioni hanno chiuso i tempi supplementari in parità e si procederà dunque con i tempi supplementari. La ripresa si apre con un calcio di punizione dalla distanza per lo Spezia ma Deiola calcia troppo su Pau Lopez che para senza problemi. Sul ribaltamento di fronte Mkhitaryan va via sulla destra e mette un pallone teso per Borja Mayoral che prova un colpo di tacco a tu per tu con Krapikas ma liscia il pallone. Al 22’ Pedro scappa sulla corsia di destra e mette un cioccolatino al centro che Borja Mayoral non scarta spedendo in curva da ottima posizione. Al 25’ si fa vedere anche Mkhitaryan che calcia di destro dall’interno dell’area ma il pallone si spegne sul fondo.

Mkhitaryan si accende - La Roma staziona con costanza nella metà campo dello Spezia e in prossimità della mezzora trova la rete del pareggio. Mkhitaryan si incunea fra Vignali e Ismajli e poi supera con un delicato tocco sotto Krapikas in uscita per la rete del 2-2. All’80’ Mkhitaryan va via sulla sinistra e prova a mettere un pallone teso in area ma Borja Mayoral, complice la deviazione di Ismajli, non riesce ad arrivare sul pallone. All’85’ un retropassaggio errato di Vignali libera Borja Mayoral in campo aperto ma l’attaccante spagnolo, dopo essere entrato in area, apre troppo il piattone mettendo clamorosamente sul fondo. Nel recupero ci prova Piccoli dalla distanza ma la sua conclusione trova l’ottima respinta di Pau Lopez.

