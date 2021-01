Parma, attesa per Benatia. In caso di fumata nera c'è anche Todibo fra le alternative

Parma attivissimo sul mercato. La società ducale, spiega Sky Sport, ha deciso di coprirsi le spalle nel caso in cui l’operazione Mehdi Benatia non dovesse andare in porto. In particolare il ds Carli avrebbe messo nel mirino due profili di nome e spessore internazionale come alternative al marocchino ex Juventus: uno è Federico Fazio della Roma, l’altro è Jean-Clair Todibo, difensore di proprietà del Barcellona che piace anche a Nizza e Saint-Etienne.