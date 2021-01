Parma, D'Aversa in conferenza: "Tanti aspetti positivi, ma c'è da recriminare sul risultato"

Era andato vicino ai supplementari, il Parma, che a pochi istanti dal triplice fischio era 1-1 all'Olimpico con la Lazio. Poi il colpo di testa di Muriqi, con lo sfortunato tocco di Colombi, ha permesso ai biancocelesti di vincere e passare il turno. Questo il commento di D'Aversa, tecnico degli emiliani:

"Nonostante le tante assenze, i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. C'è però il rammarico di aver perso, senza neanche aver fatto i supplementari. Abbiamo preso due gol con due cross dalla trequarti, dobbiamo migliorare. L'interpretazione della gara dipende dai giocatori che ho a disposizione, siamo stati bravi a leggere le situazioni e a cambiare in corsa. Il mercato? Io alleno chi ho a disposizione, la società sa quali sono i giocatori in uscita. Mihaila ha fatto una buona gara, realizzando un bel gol. In tanti hanno fatto bene, anche Kurtic come difensore centrale. Di aspetti positivi ce ne sono tanti, dispiace che come contro il Sassuolo dobbiamo sempre recriminare sul risultato finale. Dobbiamo ritrovarci sotto l'aspetto mentale, che è difficile da allenare. Ci deve essere rabbia per la sconfitta, guai ad accettarla, ma non posso rimproverare la squadra per l'impegno. La Sampdoria? Squadra difficile da affrontare, con un grande allenatore. Ora i punti valgono doppio, sarà dura".