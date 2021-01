Parma, D'Aversa: "Oggi tante assenze, ai ragazzi non posso rimproverare nulla"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Parma Roberto D'Aversa commenta così il pari di oggi contro il Sassuolo: "Per come siamo partiti, con le assenze, mancavano tutti i difensori centrali e l’unico che mi ha dato disponibilità è stato Iacoponi, non posso rimproverare nulla. Quando si va in campo non ci si crea nessun alibi, si va per fare sempre risultato pieno. Abbiamo portato via un punto, ma se analizziamo quel che si è fatto c’è del rammarico, questi ragazzi avrebbero meritato qualcosa in più. Iacoponi che nemmeno doveva essere convocato ha giocato tutta la partita, ha giocato un ragazzo della Primavera che non aveva mai fatto una partita nel proprio campionato. Abbiamo stretto i denti. Kucka ha fatto 90 minuti con un taglio sulla testa e comunque ogni volta andava a colpire proprio di testa, penso anche a Pezzella: sono tante le situazioni da elogiare. Con questo spirito raggiungeremo il nostro obiettivo. Alcuni errori di malizia – e non mi riferisco solo alla circostanza del calcio di rigore, vanno eliminati perché alla lunga possono pesare”.

