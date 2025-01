Ufficiale Parma, Djuric nuovo arrivo per l'attacco. Lascia il Monza a titolo definitivo

Milan Djuric è un nuovo giocatore del Parma. L'attaccante, noto per la sua stazza, arriva dal Monza e firma un contratto fino al 2026, come riportato dal comunicato ufficiale apparso pochi minuti fa sul sito crociato: "Parma Calcio annuncia che l’attaccante è stato acquistato a titolo definitivo dall’Associazione Calcio Monza. Originario della Bosnia con la cittadinanza italiana, Milan è un centravanti che sfrutta le sue grandi qualità tecniche e fisiche, soprattutto nel gioco aereo, caratteristica con cui supporta la squadra nella fase offensiva. Nelle ultime stagioni in Serie A ha disputato grandi campionati con le maglie di Salernitana, Hellas Verona e Associazione Calcio Monza. La sua forza e la sua determinazione saranno elementi fondamentali per il suo viaggio in gialloblu".

La dichiarazione di Milan Djurić: “Sono molto contento di approdare in una società che ha una storia straordinaria come il Parma. Cercherò di dare il massimo come ho sempre fatto nella mia carriera, porterò le mei qualità e le mie caratteristiche a servizio del mister e della squadra. Con l’esperienza darò una mano nello spogliatoio, affinché tutti i ragazzi, che hanno un grandissimo potenziale, possano continuare a crescere. Sono molto orgoglioso di questa scelta e sono già concentrato sul nostro obiettivo di squadra”.

La dichiarazione del Direttore Sportivo, Mauro Pederzoli: “Siamo contenti di dare il benvenuto a Milan, porta esperienza e voglia nel nostro ambiente. Lo abbiamo scelto perché ha le caratteristiche fisiche e tecniche per poter dare alla squadra un impulso forte nella fase offensiva, sappiamo che sarà sicuramente un grande stimolo per lui confrontarsi con una realtà come Parma”.